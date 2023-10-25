نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام عبري: الجبهة الداخلية تصدر تحذيرا عاجلا للإسرائيليين من غلاف غزة إلى تل أبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الجبهة الداخلية "الإسرائيلية" تحذيرا للمستوطنين في المناطق من غلاف غزة إلى تل أبيب.

وأكدت الجبهة على ضرورة الالتزام بالملاجئ والأماكن المحمية الآمنة حتى إشعار آخر، بحسبما نقلت قناة 12 العبرية.

وفي وقت سابق، قصفت "سرايا القدس" حشودا عسكرية إسرائيلية في موقع "إيرز" في غلاف غزة برشقة صاروخية.

وقالت في بيان:" قصفنا الحشود العسكرية الإسرائيلية في موقعي صوفا وحوليت برشقات صاروخية ردا على مجازر الاحتلال".

هذا، وتتواصل الحرب على غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، ومعها يتزايد عدد الضحايا والمصابين ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، وما يزال القطاع يتعرض للقصف الإسرائيلي