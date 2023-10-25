عاجل| بكاء مراسل الجزيرة بعد تلقيه خبر استشهاد عائلتة على الهواء مباشرة وارتفاع حصيلة الشهداء إلى "6546 "

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أحمد جودة - القاهرة -



تلقى مراسل الجزيرة الصحفي وائل الدحدوح خبر استشهاد عائلته على الهواء مباشرة، حيث استشهد عدد من أفراد عائلته بمن فيهم زوجته وابنه وابنته في قصف إسرائيلي استهدف منزله.

وأفادت مصادر صحفية استشهاد عائلة الصحفي مراسل قناة الجزيرة الفضائية وائل دحدوح في قصف الاحتلال الصهيوني على مخيم النصيرات وسط غزة مساء اليوم الأربعاء.

بكاء مراسل الجزيرة بعد تلقيه خبر استشهاد عائلتة على الهواء مباشرة وارتفاع حصيلة الشهداء إلى "6546 "

بكاء مراسل الجزيرة على الهواء مباشرة أثناء تلقي خبر استشهاد عائلته:

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مراسل الجزيرة وائل الدحدوح يتلقى خبر استشهاد عائلته بقصف إسرائيلي:

حيث تلقى مراسل الجزيرة خبر تلقي استشهاد عائلته على الهواء مباشرة أثناء تغطية الأحداث، حيث تناقلت وسائل الإعلام المحلية لحظة بكاء مذيع الجزيرة أثناء نقل خبر استشهاد عائلته من خلال قصف إسرائيلي على منزله، بمن فيهم زوجته وثلاثة من أبنائه.

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بيان قناة الجزيرة بعد استشهاد عائلة الصحفي وائل الدحدوح:

أصدرت قناة الجزيرة بيان بنعي الصحفي وائل الدحدوح بعد استشهاد عائلته بقصف إسرائيلي، حيث قالت في البيان " ان الصحفي الدحدوح كان معروفا بالتزامه وتغطيته الدقيقة منذ القصف الإسرائيلي من يوم 7 أكتوبر، حيث كان ينقل الواقع الذي يرتكبه الاحتلال من دمار وقتل المدنيين.

بكاء مراسل الجزيرة بعد تلقيه خبر استشهاد عائلتة على الهواء مباشرة وارتفاع حصيلة الشهداء إلى "6546 "

عدد شهداء ومصابي قطاع غزة.. بكاء مراسل الجزيرة على الهواء مباشرة:

بعد تلقى مراسل الجزيرة وائل الدحدوح خبر استشهاد عائلته على الهواء مباشرة، فقد ارتفع حصيلة الشهداء إلى 6546 شهيدا، من بينهم 2704 من الأطفال و1584 سيدة و364 مسنا، بينما وصل عدد المصابين إلى أكثر من 17 الف مواطن جراء العدوان الصهيوني المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023.

