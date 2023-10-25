نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة الطور شرق القدس وتطلق قنابل الغاز في بلدة العيزرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة الطور شرق القدس، كما وردت أنباء عن قيام الجيش بإطلاق قنابل الغاز وبكثافة في منطقة رأس كبسة ببلدة العيزرية شرق القدس أيضا.

كما أقدمت وحدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام حي بئر أيوب في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وعمدت إلى إغلاق الشارع الرئيسي.

ويوم أمس، أقدم مستوطنون إسرائيليون على استفزاز الفلسطينيين في شمال شرق القدس عبر توجيه أضواء ليزرية ترسم علم مخيم شعفاط إسرائيل على المباني.

ووثقت مقاطع فيديو تداولها مدونون ونشطاء ووسائل إعلام رسوما جدارية لعلم إسرائيل على المباني.