نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوتيريش يرفض التعليق على دعوة إسرائيل له بتقديم استقالته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الأمين العام لا يعتزم التعليق على دعوة إسرائيل له للاستقالة من منصبه.

وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "إنه (غوتيريش) لن يعلق على دعوة دولة عضو واحدة لتقديم الاستقالة".

وكان غوتيريش قد صرح خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، بأن هجمات "حماس" على إسرائيل "لم تحدث من فراغ"، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض للاحتلال منذ 56 عاما.

وردا على ذلك، اتهم المندوب الإسرائيلي جلعاد إردان غوتيريش "بتبرير الإرهاب" ودعاه للاستقالة من منصبه.

وفي وقت لاحق قال غوتيريش إنه "يشعر بصدمة تجاه التفسير الخاطئ" لتصريحاته، على أنه "كان يبرر هجمات "حماس" الإرهابية"، مضيفا أن هذا التفسير غير صحيح.

وكرر إردان بعد ذلك دعوته لغوتيريش إلى أن يقدم الاستقالة من منصب الأمين العام للأمم المتحدة