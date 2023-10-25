العالم اليوم - لماذا صعد أردوغان حد خطابه ضد إسرائيل؟

انتم الان تتابعون خبر لماذا صعد أردوغان حد خطابه ضد إسرائيل؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 10:26 مساءً - صعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من حدة خطابه بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس، بعد انتقادات طالته خلال الأيام الماضية على إثر وصف موقف أنقرة بالمحايد والقائم على "التوازن الحذر".

ووصفت تقارير غربية، تصريحات أردوغان في كلمته التي ألقاها لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، بأنها "أقوى حديث له" منذ هجوم حماس على غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي، إذ كانت تمضي الحكومة التركية في انتهاج مسار قائم على محاولة لعب دور الوسيط، دون أن تتكبد خسائر سياسية جراء مواقفها، خاصة لرغبتها في عدم تعريض التقدم بعلاقتها مع تل أبيب للخطر، وفي نفس الوقت الحفاظ على الدعم للقضية الفلسطينية.

وأدانت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، مقتل مدنيين في هجوم حماس، لكنها حث القوات الإسرائيلية على التصرف بـ"ضبط النفس"، ومع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، انتقدت أنقرة بشدة قصف الجيش الإسرائيلي للقطاع.

ويرى مراقبون ومحللون للشؤون التركية في حديث لموقع "دوت الخليج"، أن خطاب أردوغان "المحايد" في الأيام الماضية، عرضه لانتقادات من الجانب الفلسطيني الذي كان يطمح في مواقف أكثر قوة، كالتالي جاءت في خطابه اليوم، لكنهم في الوقت ذاته رجحوا أن تؤثر تلك المواقف على مسار التطبيع المحتمل بين أنقرة وتل أبيب.

ماذا قال أردوغان؟

حركة حماس "ليست منظمة إرهابية بل هي جماعة تحرير تقاتل لحماية الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

أدعو القوى العالمية إلى الضغط على إسرائيل لوقف الهجمات، ونحث على الوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

الدموع التي يذرفها الغرب من أجل إسرائيل بـ"نوع من الاحتيال"، ويتعين إبقاء معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوحا لمرور المساعدات الإنسانية.

كانت لدينا خطة لزيارة إسرائيل لكنها ألغيت، لن نذهب.. لقد صافحت هذا الرجل (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو)، كانت لدينا نوايا حسنة لكنه استغلها.

بيد أن خطاب أردوغان أثار ردود فعل منددة من الجانب الغربي، إذ انتقد نائب رئيسة وزراء إيطاليا ماتيو سالفيني تلك التصريحات واصفا إياها "بالخطيرة ولا تساعد في خفض التصعيد".

وتأتي العمليات العسكرية الإسرائيلية في وقت تعمل فيه تركيا على إصلاح علاقاتها مع إسرائيل بعد سنوات من الجفاء.

تدخل في خط النزاع

ويعتقد مدير برنامج الأبحاث التركية بمعهد واشنطن للسياسات، سونر جاغابتاي، في تصريح لموقع "دوت الخليج"، أن أردوغان صعد من لهجته إزاء ما يحدث في قطاع غزة كمحاولة ما للتدخل في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأوضح جاغابتاي، أنه خلال الفترة الماضية من هذا الصراع كان أردوغان يحاول السير على "موقف مشترك"، إذ إظهار تأييده للموقف الفلسطيني، ولكن في نفس الوقت ليس معاديا لإسرائيل، حيث كان يريد المساعدة في التوسط لإطلاق سراح الرهائن، والمضي في مفاوضات تفضي إلى خطة سلام تجلب الضمانات للقوى الغربية وتضمن أمن إسرائيل وكذلك استقرار فلسطين.

بيد أن تلك الخطة "لم تكتسب الكثير من الزخم"، وفق مدير برنامج الأبحاث التركية الذي أضاف أنه "بطبيعة الحال، فإن أردوغان لديه الكثير من الأفكار دائمًا، ويريد إنعاش صورته السياسية العالمية".

وسبق أن أشار موقع "المونيتور" الأميركي، إلى أن أنقرة تحاول "موازنة" موقفها بعناية في مواجهة الحرب التي شنتها حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر، مع تبريد العلاقات مع حركة حماس، إذ ضربت الأزمة في وقت يسعى فيه أردوغان إلى التطبيع مع القوى الإقليمية بما في ذلك إسرائيل بعد سنوات من الخلافات الثنائية، حيث سبق وأن التقى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي، ودعاه لزيارة أنقرة.

تطور موقف أردوغان

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي التركي جواد غوك، في حديث لموقع "دوت الخليج"، أن تطور موقف أردوغان تجاه الحرب في غزة يأتي بعد سلسلة من المحادثات والاتصالات التي أجرتها الحكومة التركية مع دول مختلفة بالمنطقة خاصة مصر والإمارات والسعودية وقطر.

وأشار غوك إلى أن "أردوغان وحكومته صعدوا حدة خطابهم تجاه ما يجري نظرًا لوجود دعم عربي للجانب الفلسطيني ومحاولة غربية للسماح بمزيد من العمليات العسكرية في غزة، ولا يريد أن يكون متأخراً عن الموقف الإقليمي الرافض مباشرة لما يجري".

ومع ذلك، يرى المحلل التركي أن أردوغان لا يعتزم المضي قدما في خطوات على أرض الواقع تتعلق بالتعاون مع الجانب الإسرائيلي.