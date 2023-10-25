العالم اليوم - ارتفاع إنتاج واستهلاك الذهب في الصين بأول تسعة أشهر من 2023

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع إنتاج واستهلاك الذهب في الصين بأول تسعة أشهر من 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 10:26 مساءً - أظهرت بيانات صادرة من جمعية الذهب الصينية، الأربعاء، أن الصين أنتجت 271.248 طن من الذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بزيادة قدرها 1.261 طن، أو 0.47 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أنه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، بلغ إجمالي استهلاك الذهب في الصين 835.07 طن، بزيادة 7.32 بالمائة على أساس سنوي، بحسب ما أوردته وكالة شينخوا الصينية.

وارتفع استهلاك المجوهرات الذهبية في السوق الصينية بنسبة 5.72 بالمئة على أساس سنوي إلى 552.04 طن، في حين ارتفع استهلاك سبائك الذهب والعملات الذهبية بنسبة 15.98 بالمئة على أساس سنوي إلى 222.37 طن.

وأضافت البيانات أن استهلاك الذهب للاستخدامات الصناعية وغيرها انخفض بنسبة 5.53 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة ليبلغ 60.66 طن.

وفي الربع الثالث وحده، زادت حيازات الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب في الصين بمقدار 9.53 طن.

ورفع هذا الرقم إجمالي حيازات الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب في السوق الصينية إلى حوالي 59.69 طن حتى نهاية سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات الجمعية.