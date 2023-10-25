نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سقوط 4 صواريخ في محيط تل أبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقطت 4 صواريخ في مناطق مأهولة في محيط مدينتي تل أبيب وريشون لتسيون الإسرائيليتين.

وأصدرت الجبهة الداخلية "الإسرائيلية" تحذيرا للمستوطنين في المناطق من غلاف غزة إلى تل أبيب.

وأكدت الجبهة على ضرورة الالتزام بالملاجئ والأماكن المحمية الآمنة حتى إشعار آخر، بحسبما نقلت قناة 12 العبرية.

وفي وقت سابق، قصفت "سرايا القدس" حشودا عسكرية إسرائيلية" في معبر "إيرز" في غلاف غزة برشقة صاروخية.

هذا، وتتواصل الحرب على غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، ومعها يتزايد عدد الضحايا والمصابين ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، وما يزال القطاع يتعرض للقصف الإسرائيلي.