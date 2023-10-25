نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين: هناك محاولات للعب على المشاعر الدينية لشعوب الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن محاولات للعب على المشاعر الدينية في سياق ما يحدث في الشرق الأوسط، هدفها زيادة عدم الاستقرار في العالم.

وقال بوتين خلال لقاء مع ممثلي الجمعيات الدينية في روسيا: "إنهم يحاولون اللعب على المشاعر الوطنية والدينية لملايين الناس. وهذه السياسة تطبق منذ فترة طويلة، قبل وقت طويل من الأزمة الحالية".

وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من المحاولات الإسرائيلية الرامية لتحويل طابع الصراع من سياسي إلى ديني، وأكدت مجددا على رفضها لذلك بشدة.

وقالت الوزارة في حراكها الدبلوماسي إن "صراعنا مع الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ولم يكن يوما من الأيام مع اليهود، وعليه، لطالما حذرت الوزارة من المحاولات الرامية لتحويل طابع الصراع من سياسي إلى ديني، وتؤكد مجددًا على رفضها ذلك بشدة".

وأطلقت حركة حماس، في 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 5791 قتيلا و18 ألف جريح في القطاع. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.