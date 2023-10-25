العالم اليوم - دولة أوروبية تعتزم شراء 48 صاروخا من إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 11:32 مساءً - أعلنت تشيكيا، الأربعاء، أنها ستشتري 48 صاروخ جو- جو طويل المدى من طراز "أي - ديربي" من إسرائيل في محاولتها تعزيز قدراتها الدفاعية مع احتدام الحرب في أوكرانيا.

وستنفق الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي نحو 2.8 مليار كرونة (120 مليون دولار) على الصواريخ التي تصنّعها شركة رافائيل الإسرائيلية لصناعة الأسلحة، والتي من المقرر أن يتم توريدها بحلول أكتوبر 2027.

ويمكن لهذه الصواريخ أن تدمّر مسيّرات ومروحيات وطائرات وصواريخ في مدى يصل إلى 80 كيلومترا وعلى ارتفاع 20 كيلومترا.

وقالت وزيرة الدفاع يانا تشيرنوخوفا في بيان "أظهرت الحرب في أوكرانيا أهمية الدفاع ضد الهجمات الجوية، سواء كانت من مسيّرات أو قوة جوية عادية".

وستُضاف هذه الصواريخ إلى أربع بطاريات لأنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى من طراز "سبايدر" من صنع رافائيل، والتي ستحصل عليها براغ بموجب عقد يعود للعام 2021 بقيمة 630 مليون دولار.

وأشارت تشيرنوخوفا إلى أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على صفقة الصواريخ بحلول نهاية الشهر.

وقدمت تشيكيا مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا منذ بدء الحرب.

وتعهّدت برفع ميزانيتها الدفاعية إلى 2 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي كما يطلب حلف شمال الأطلسي اعتبارا من العام 2024.

في سبتمبر، وقّعت براغ عقدا بقيمة 6.5 مليون دولار لشراء 24 مقاتلة من طراز "إف-35" أميركية الصنع.

وتقيم الجمهورية التشيكية علاقات وثيقة مع إسرائيل وتُعدّ من حلفائها الوثيقين في أوروبا.

ويزور رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا حاليا إسرائيل لإظهار الدعم لإسرائيل التي تخوض حربا مع حركة حماس منذ السابع من أكتوبر.