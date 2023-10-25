العالم اليوم - ساديو ماني يشتري ناديا فرنسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 11:32 مساءً - أعلن نادي بورغ فوت 18 الفرنسي، المشارك في دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم، أن السنغالي ساديو ماني مهاجم النصر السعودي، سيصبح المساهم الأكبر في النادي اعتبارًا من يناير 2024.

وقال النادي في بيان صحفي: "ساديو ماني ملتزم مع بورغ من خلال نادي بورغ فوت 18 عبر تنفيذ مشروع لإضفاء طابع احترافي على كرة القدم المحلية".

من جهته، أكد الدولي السنغالي، في اتصال عبر الفيديو خلال مؤتمر صحفي نظم في قاعة بلدية بورغ "سنعمل معًا لتطوير وهيكلة النادي وإضفاء الطابع الاحترافي عليه".

وخاض ماني (31 عاماً) 99 مباراة دولية، كما تألق في صفوف ليفربول الإنجليزي من 2016 ولغاية 2022 قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني، ومنه إلى النصر السعودي هذا الموسم.

وأوضح رئيس النادي الشيخ سيلا أنّ ناديه يطمح إلى بلوغ دوري الدرجة الثانية في غضون سنوات قليلة وهو يعتزم التعاقد مع الدولي السنغالي موسى كوناتيه، الذي سبق أن لعب في صفوف أميان وديجون في فرنسا.

ولم يكشف عن حجم رأس مال الشركة ولا الموقع الذي سيشغله ماني في المستقبل.