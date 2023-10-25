العالم اليوم - النفط يرتفع 2% مدعوما بمخاوف من صراع الشرق الأوسط

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 11:32 مساءً - ارتفعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة، الأربعاء، مدعومة بالمخاوف من الصراع في الشرق الأوسط، لكن المكاسب قلصها ارتفاع مخزونات الخام الأميركية والتوقعات الاقتصادية القاتمة في أوروبا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.06 دولار أي 2.34 بالمئة إلى 89.14 دولار للبرميل عند التسوية. وصعد خام غرب تكساس الوسيط 1.65 دولار، أي 1.97 بالمئة، إلى 85.39 دولار للبرميل عند التسوية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت 1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 421.1 مليون برميل، متجاوزة زيادة قدرها 240 ألف برميل توقعها محللون في استطلاع لوكالة رويترز.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي الأوروبي اليوم أن الإقراض المصرفي في منطقة اليورو قد توقف تقريبا الشهر الماضي، مما يقدم دليلا إضافيا على أن الكتلة التي تضم 20 دولة على شفا حالة ركود.

وقد يحصل الطلب على الخام على دفعة من أكبر مستورد للنفط في العالم، الصين التي وافقت على مشروع قانون لإصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) والسماح للحكومات المحلية بإصدار ديون جديدة من حصتها لعام 2024 لتعزيز الاقتصاد. لكن بكين اتخذت أيضا خطوات قد تقلص الطلب على النفط الخام، مثل وضع سقف لطاقة تكرير النفط عند مليار طن بحلول عام 2025 لتيسير عمل قطاعها الضخم في معالجة النفط والحد من انبعاثات الكربون.