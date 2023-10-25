إخلاء محطة قطار كييفسكي في موسكو بعد تهديد بوجود قنبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 11:39 مساءً - أخلت السلطات الروسية محطة قطار كييفسكي في العاصمة موسكو، بعد تهديد مجهول بوجود قنبلة، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ لوكالة تاس الروسية.

وقال المتحدث باسم الخدمات: "جاءت رسالة من شخص مجهول مفادها بأن هناك خطر وقوع انفجار في محطة قطار كييفسكي. وفي هذا الصدد، تقرر إخلاء المحطة لأسباب أمنية".

وأشار إلى أن الرسالة جاءت من الأراضي الأوكرانية، بحسب المعلومات الأولية، مضيفا أنه "في الوقت الحالي، يتم تفتيش مبنى المحطة ومبانيها بحثًا عن أي مواد متفجرة ومواد متفجرة".

وفي وقت سابق اليوم، كتبت سكك حديد موسكو - على قناتها على تيليجرام - أنه تم منع الدخول إلى محطة كييفسكي للسكك الحديدية مؤقتًا بناءً على طلب الشرطة وتم إجلاء الركاب. وقالت سكة حديد موسكو إن حركة القطارات لم تتأثر.