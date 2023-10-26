عاجل - بعد باسم يوسف.. رحمة زين تلقن بيرس مورغان درسًا قويا

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أحمد جودة - القاهرة - استضاف الإعلامي بيرس مورغان، الناشطة رحمة زين، التي تصدرت تريند جوجل ومحركات البحث، قبل أيام بعدما قامت بتوبيخ مراسلة قناة cnn.

وقامت مورغان قبل أسبوع، باستضافة الإعلامي باسم يوسف، وحقق اللقاء أعلى نسبة مشاهدة، حيث حظيت المقابلة على إعجاب الملايين.

بعد باسم يوسف.. رحمة زين تلقن بيرس مورغان درسًا قويا

بعد باسم يوسف.. رحمة زين تلقن بيرس مورغان درسًا قويا

حلت رحمة زين ضيفة مع الإعلامي بيرس مورغان، وتحدثت خلال اللقاء عن القضية الفلسطينية والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال على الفلسطنيين العزل.

وقالت رحمة زين: “إسرائيل هي الدولة المعادية للسامية، نحن اعتدنا على العيش مع إخواننا اليهودي في الشرق الأوسط وفلسطين، وتأسيس إسرائيل جاء على أساس عنصري، فنحن لدينا عرب، سواء مسلمين أو مسيحيين أو يهود”.

وأوضحت رحمة زين، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت تصريحًا لإسرائيل لإرتكاب الإبادة الجماعية، مُشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه حالة من الغضب من قبل شعبه بعدما قام بصرف الملايين على إسرائيل لحل أزمتها، متاجهلًا أزمات شعبه.

وأضافت: “ما رأيناه أنه لا أحد يمكنه قول لا لإسرائيل، سواء الأمم المتحدة أو الشخصيات الإعلامية، ماذا سيحدث عندما يكبر ابنك المدلل الشقي الذي لم تقل له لا؟ سيتحول لمعتل اجتماعيا”، داعية أمريكا وإسرائيل، إلى تقيم علاقتهما، بعدما وضع العالم كله في أزمة.

رحمة زين تفتح النار على مراسلة CNN من جديد

طالب مورغان، من رحمة الحديث عن لقائها مع مراسلة سي ان ان، لترد رحمة قائلة: “لن أضيع وقتي للحديث عن لقائي بكلاريسا وارد”.

واستكملت: " وكما ذكرت من قبل، فهي ليست مناقشة عقيمة بل هي مناقشة إرهابية، أنت لا يمكنك النقاش مع إسرائيل، وما شاهدناه حتى الآن هو العلاقة المريضة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل".

رحمة زين تعلق على انتشار فيديو توبيخ مراسلة سي ان ان بشكل سريع

علقت رحمة زين عن انتشار فيديو توبيخ مراسلة سي ان ان بشكل سريع، لتؤكد أنها لا تملك الأموال ولا الشخصيات التي تستطيع أن تدعم وتروج لهذا الفيديو.

وقالت: “هذا الفيديو تم انتشاره بشكل سريع لأنني أقول الحقيقة”، مُشيرة إلى أن ما ينبغي انتشاره بهذه السرعة هي المشاهد في فلسطين من ذبح الأطفال.

وأردفت: “الأزمة هنا هو أن كل شيء يخرج عن سياقه، وهذه أزمة كبيرة لدينا مع الإعلام الغربي، هل الصحفيون كانوا مع المتطوعين على الأرض في هذه الليلة؟ أنا كنت هناك، هل استمعوا لصواريخ إسرائيل التي بدأت منذ الثانية فجرا دون توقف؟ هي لم تستمتع للجانب الإسرائيلي عندنا رفض إدخال المعونات، وهذا يجب أن يتغير”.

واستكملت رحمة زين: “نحن نقلنا لما يحدث خارج فلسطين، خارج خدود الاحتلال الإرهابي، لأطفال يمرون بمجازر، هذه ليست حرب، لأن الحرب تفترض إن كلا الطرفين على قدم مساواة وهذا لم يحدث”.

رحمة زين تهاجم بيرس مورغان.. لهذا السبب

رحمة زين

استنكرت رحمة زين سؤال بيرس مورغان لها، عن رأيها في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، لترد عليه قائلة: "الخطر في إجراء مقابلة هو بأن تطلب مني إدانة حماس في بدايتها، وهو يصبّ بمصلحة الدفاع الإسرائيل الأعمى عن دولتها".

موعد الجولة الثانية بين باسم يوسف وبيرس مورغان

يلتقي باسم يوسف والإعلامي بيرس مورغان، الثلاثاء القادم، واجهًا لوجه، بعدما حققت المقابلة الأولى 15 مليون مشاهدة مما يجعلها المقابلة الأكثر مشاهدة على الإطلاق.