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أحمد جودة - القاهرة - حلت رحمة زين ضيفة مع الإعلامي بيرس مورغان، وتحدثت خلال اللقاء عن القضية الفلسطينية والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال على الفلسطنيين العزل.

رحمة زين تفتح النار وتهاجم السياسة الأمريكية

لقاء رحمة زين مع بيرس مورغان كامل ومترجم بالعربية

فتحت رحمة زين النار على السياسية الامريكية تجاه إسرائيل، مؤكدة أن أمريكا هي من أعطت الإذن لإسرائيل في إرتكاب الإبادة الجماعية.

وقالت: “إسرائيل هي الدولة المعادية للسامية، نحن اعتدنا على العيش مع إخواننا اليهودي في الشرق الأوسط وفلسطين، وتأسيس إسرائيل جاء على أساس عنصري، فنحن لدينا عرب، سواء مسلمين أو مسيحيين أو يهود”.

وأوضحت رحمة زين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه حالة من الغضب من قبل شعبه بعدما قام بصرف الملايين على إسرائيل لحل أزمتها، متاجهلًا أزمات شعبه.

وأضافت: “ما رأيناه أنه لا أحد يمكنه قول لا لإسرائيل، سواء الأمم المتحدة أو الشخصيات الإعلامية، ماذا سيحدث عندما يكبر ابنك المدلل الشقي الذي لم تقل له لا؟ سيتحول لمعتل اجتماعيا”، داعية أمريكا وإسرائيل، إلى تقيم علاقتهما، بعدما وضع العالم كله في أزمة.

رحمة زين تعلق على انتشار فيديو توبيخ مراسلة سي ان ان بشكل سريع

لقاء رحمة زين مع بيرس مورغان كامل ومترجم بالعربية

علقت رحمة زين عن انتشار فيديو توبيخ مراسلة سي ان ان بشكل سريع، لتؤكد أنها لا تملك الأموال ولا الشخصيات التي تستطيع أن تدعم وتروج لهذا الفيديو.

وقالت: “هذا الفيديو تم انتشاره بشكل سريع لأنني أقول الحقيقة”، مُشيرة إلى أن ما ينبغي انتشاره بهذه السرعة هي المشاهد في فلسطين من ذبح الأطفال.

وأردفت: “الأزمة هنا هو أن كل شيء يخرج عن سياقه، وهذه أزمة كبيرة لدينا مع الإعلام الغربي، هل الصحفيون كانوا مع المتطوعين على الأرض في هذه الليلة؟ أنا كنت هناك، هل استمعوا لصواريخ إسرائيل التي بدأت منذ الثانية فجرا دون توقف؟ هي لم تستمتع للجانب الإسرائيلي عندنا رفض إدخال المعونات، وهذا يجب أن يتغير”.

واستكملت رحمة زين: “نحن نقلنا لما يحدث خارج فلسطين، خارج خدود الاحتلال الإرهابي، لأطفال يمرون بمجازر، هذه ليست حرب، لأن الحرب تفترض إن كلا الطرفين على قدم مساواة وهذا لم يحدث”.

رحمة زين تهاجم مراسلة سي ان ان

طالب مورغان، من رحمة الحديث عن لقائها مع مراسلة سي ان ان، لترد رحمة قائلة: “لن أضيع وقتي للحديث عن لقائي بكلاريسا وارد”.

واستكملت: " وكما ذكرت من قبل، فهي ليست مناقشة عقيمة بل هي مناقشة إرهابية، أنت لا يمكنك النقاش مع إسرائيل، وما شاهدناه حتى الآن هو العلاقة المريضة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل".