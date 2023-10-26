عاجل - بايدن يطالب إسرائيل بخطوة السلام.. ولكن بعد هذا الأمر (فلسطين تويتر اليوم)

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أحمد جودة - القاهرة - بايدن يطالب إسرائيل بخطوة السلام.. ولكن بعد هذا الأمر (فلسطين تويتر اليوم)

بايدن يطالب إسرائيل بخطوة السلام.. ولكن بعد هذا الأمر (فلسطين تويتر اليوم).. قال البيت الأبيض، في بيان صحفي، في الساعات الأولى من فجر الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أشار إلى أهمية التركيز بعد هذه الأزمة على مسار سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

بايدن: لـ إسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها من الإرهاب ولكن بشرط (فلسطين اليوم تويتر)

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن لإسرائيل الحق والمسؤولية في الدفاع عن مواطنيها من الإرهاب ضمن احترام القانون الدولي.

بايدن يوجه رسالة مهمة لـ نتانياهو بشأن الأجانب المتواجدين في غزة (فلسطين اليوم تويتر)

واستعرض جو بايدن، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في الساعات الأولى من فجر الخميس، خلال مكالمة هاتفية، ضمان مرور آمن للأجانب الراغبين في مغادرة غزة في أقرب وقت.

ماذا يحدث الآن في قطاع غزة؟.. بايدن ونتانياهو يبحثان تطورات جهود تحديد مكان الرهائن وتأمين إطلاق سراحهم (فلسطين تويتر مباشر)

وبحثا بايدن ونتانياهو، التطورات في غزة وجهود تحديد مكان الرهائن وتأمين إطلاق سراحهم.

ارتفاع عدد شهداء قصف إسرائيلي جديد على منزل في غزة لهذا الرقم (فلسطين تويتر بث مباشر الآن)

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، فجر الخميس، باستشهاد 17 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال وإصابة آخرين، الليلة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت بعدة صواريخ منزلا على رؤوس ساكنيه في مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 17 شخصا أغلبهم من الأطفال، فضلًا عن إصابة العشرات.

وشنت طائرات الاحتلال، الليلة، سلسلة غارات عنيفة على شمال ووسط قطاع غزة، أدت لاستشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم صحفية.

بث مباشر أخبار فلسطين.. آخر تطورات دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة (قناة القاهرة الإخبارية)

نتانياهو يعلق لأول مرة عن الإخفاقات الأمنية بعد هجوم حماس المرعب (فلسطين تويتر الآن)

وأقر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بأنه سيتعيّن عليه تقديم "أجوبة" بشأن "الإخفاقات" الأمنية التي سمحت لحماس بشن هجومها المباغت على الدولة العبرية في السابع من الشهر الجاري.

وقال نتانياهو في خطاب متلفز: "ستتم دراسة الإخفاقات وسيتعيّن على الجميع تقديم أجوبة، بمن فيهم أنا. لكن كل ذلك سيتم لاحقا. كرئيس للوزراء، أنا مسؤول عن تأمين مستقبل البلاد".

وواجه نتانياهو انتقادات عدة من المعارضة ووسائل إعلام إسرائيلية على خلفية ثغرات وإخفاقات أمنية أتاحت لحركة حماس شنّ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وتسلل المئات من حركة حماس إلى مناطق إسرائيلية من قطاع غزة، وترافق ذلك مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه تل أبيب، وتسبب الهجوم بمقتل 1400 شخص، معظمهم مدنيون، وفق السلطات الإسرائيلية، كما أن حركة حماس تحتجز أكثر من 200 رهينة بينهم أجانب، حسب إسرائيل.

ومنذ الهجوم، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا على القطاع حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 6546 فلسطينيًا، معظمهم مدنيون وبينهم 2704 أطفال، وفق وزارة الصحة في غزة.

واستدعت الاحتلال الإسرائيلي زهاء 360 ألف شخص من الاحتياط، وحشدت جنودها عند الحدود مع غزة تمهيدا لهجوم بري.

بث مباشر فلسطين اليوم.. الأحداث في قطاع غزة لحظة بلحظة (قناة سكاي نيوز عربية)

وأكد نتانياهو الأربعاء أن جيش الاحتلال سيمضي في هذه الخطط، مضيفا: "نحن نتحضر لدخول بري"، لكنه شدد على أنه "لا يمكنني الخوض في تفاصيل متى وكيف وأين والأمور التي نأخذها في الاعتبار" قبل هذه الخطوة، حسب ما نشرته "فرانس برس".