نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزاوي: ما تفعله إسرائيل له ارتدادات إقليمية كبيرة.. وإيران لن تتورط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، إنّ إيران والأطراف القريبة منها مثل حزب الله اللبناني والأطراف التابعة لها مثل الحوثيين لا ترغب في التورط في مواجهة إقليمية مفتوحة.

وأضاف حمزاوي خلال مداخلة عبر ZOOM مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن كل الإشارات الصادرة عن إيران لا تنبئ ولا تدلل على إمكانية اتساع المواجهات الإقليمية، مشيرًا إلى أن إيران لم تتورط في الحروب السابقة التي شنتها إسرائيل على غزة، كذلك لن يتورط حزب الله.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنّ ما تفعله إسرائيل الآن سيكون له ارتدادات إقليمية خطيرة لا بد أن نكون على وعي كبير بمحتواها وجوهرها وأن نتحرك سياسيا ودبلوماسيا.

وأكد، ان ثمة مصالح داخل حكومة الحرب الإسرائيلية وهناك بعض التعاطف معها داخل الإدارة الأمريكية والسلطة التشريعية الأمريكية حيث لا تستبعد أن يتم العمل على الوصول إلى إسرائيل الكبرى، أي على كامل التراب الفلسطيني باعتبارات سنة 1948 وهذا أمر في غاية الخطورة على المصالح الوطنية المصرية والمصالح الأردنية والمصالح العربية وتصفية للقضية الفلسطينية.