نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماكرون: كل ما حدث سببه عدم حل القضية الفلسطينية وعدم احترام الاتفاقيات الموقعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الإجابة الكاملة على الموقف الآن في غزة، هي المبادرة من أجل الأمن والسلم التي طرحناها والتي تحتوي على 3 محاور.



وأضاف خلال حديث خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المحور الأول هو مكافحة الإرهاب، اعتمادا على التحالف الدولي ضد الإرهاب القائم بالفعل ضد داعش، وتمكن من مكافحة مجموعات إرهابية ولديه خبرة في ذلك يمكنها أن تساعد في مكافحة المجموعات الإرهابية في المنطقة "بما فيها حماس" بالتعاون مع دول المنطقة، على حد وصفه.

وأوضح أن الفائدة من الاعتماد على التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، هو أن نخبر إسرائيل أنها ليست لوحدها، وأن نقوم بذلك في إطار يحترم القانون الدولي، وأن نكون في مقاربة تستهدف الدفاع عن المدنيين، وأن حماس خطر على الفلسطينيين والإسرائيليين.

وشدد على أن هناك حقا مشروعا للشعب الفلسطيني في الحصول على دولة على أرضه، وأن كل ما حدث سببه عدم حل القضية الفلسطينية، وعدم احترام الاتفاقيات الموقعة، وإذا لم نقم بذلك فنحن نعطي سببا لاستمرار العنف، ونحن الآن نحاول التوصل لصياغة لتفادي التصعيد وتوفير المساعدات الملحة.