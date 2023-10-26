نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حرب شوارع في أمريكا.. مقتل 22 شخصا وإصابة 60 آخرين (مشاهدة فيديو جريمة بشعة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرب شوارع في أمريكا.. مقتل 22 شخصا وإصابة 60 آخرين (مشاهدة فيديو جريمة بشعة)

حرب شوارع في أمريكا.. مقتل 22 شخصا وإصابة 60 آخرين (مشاهدة فيديو جريمة بشعة).. نقلت وسائل إعلام أمريكية مقتل 22 شخصا على الأقل في إطلاق نار بولاية مين الأمريكية، بينما وقع نحو 60 مصابا في 3 مواقع مختلفة.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن هناك 60 مصابا على الأقل في حادثة إطلاق النار التي وقعت في مين.

من جهتها، أفادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية بارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في 3 مواقع بولاية مين إلى 22 قتيلا ونحو 60 جريحا.

وبحسب ما نقلته وكالة سي إن إن الأمريكية، نشر مكتب عمدة مقاطعة أندروسكوجين بالولاية، عبر فيسبوك، صورا للمشتبه به المتورط في حادث إطلاق النار.

وقالت الشرطة، إنه يرجى البقاء بعيدا عن الطرق للسماح لعناصر الإسعاف بالوصول إلى المستشفى.

كما قالت شرطة ولاية مين الأمريكية في منشور عبر فيسبوك، إن هناك مطلق نار في بلدة لويستون، وذكرت شبكة "إيه بي سي"، أن إطلاق النار وقع في ثلاثة مواقع مختلفة، وأسفر عن مقتل عددا من الأشخاص، وإصابة ما بين 50 و60 آخرين بجروح.

وقالت شرطة مقاطعة أندروسكوجي، إن مطلق النار "لا يزال هاربا"، ونشرت صورا ظهر فيها رجل أبيض مسلحا ببندقية نصف آلية.

وبحسب شبكة "سي إن إن" فقد وقعت عمليات إطلاق النار هذه في ثلاثة مواقع مختلفة في المدينة هي صالة للبولينج، ومطعم، ومركز لوجستي لسوبر ماركت وول مارت.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها صوّرت في موقع الحادث.

ووقع إطلاق النار في مدينة لويستون بولاية مين شمال شرق الولايات المتحدة، وهي جزء من منطقة أندروسكوجين، وتقع على بعد نحو 56 كيلومترا شمالي بورتلاند، أكبر مدينة في مين.