العالم اليوم - المساعدات الطبية لغزة.. ماذا تتضمن وكيف يتم اختيارها؟

انتم الان تتابعون خبر المساعدات الطبية لغزة.. ماذا تتضمن وكيف يتم اختيارها؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 06:24 صباحاً - يحرص القائمون في مصر على إعداد المساعدات الطبية المرسلة إلى غزة، بحيث تتوافق مع متطلبات القطاع، وعراقيل دخولها، والحالات الصحية التي يعانيها السكان وسط استمرار القصف الإسرائيلي.

والأربعاء، دخلت من مصر إلى غزة قافلة المساعدات الإغاثية الخامسة، وتحمل موادا غذائية ومستلزمات طبية، واستقبلها الهلال الأحمر الفلسطيني الذي أعلن عن استقبال 62 شاحنة منذ السبت الماضي، من بين 74 تم تجهيزها في الجانب المصري من الحدود.

معايير ونوعية المساعدات الطبية

تقول الدكتورة عفاف الجوهري، رئيسة القطاع الطبي بمؤسسة مصر الخير، إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي المسؤول عن إعداد قوافل الإغاثة، لموقع "دوت الخليج" إن أهم ما يتم مراعاته عند تجهيز المساعدات الطبية هو الآتي:

• عدم وجود شروط تخزين لهذه الأدوية نظرا للاضطرابات التي تحصل بخصوص غلق وفتح معبر فتح، واحتمال تأخر دخول الشاحنات.

• تضم المواد الطبية عددا كبيرا من الأدوية، وكراسي متحركة، وأجهزة أوكسجين، وأدوية طوارئ، ومضادات حيوية، وأخرى للأمراض المزمنة مثل السكر والضغط.

• مؤخرا تمت إضافة مستلزمات طبية جراحية، وجبس، وحليب أطفال، وحقن، وأجهزة الوريد، وخيوط جراحية، وأدوية لعلاج الحروق، وأقنعة جراحية.

• يتم تجهيز 1000 عبوة مخدر لاستخدامها في إجراء العمليات الجراحية، حيث تم إبلاغنا من الجانب الفلسطيني بوجود نقص في المخدر، وإجراء العمليات الجراحية بدونها.

• ترسل المواد الطبية المطلوبة حسب احتياج المستشفيات والمرضى هناك، ويتم معرفة ذلك من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني.

• يجتمع الفريق الطبي المتواجد في رفح أيضا لمتابعة آخر التطورات للوضع الصحي واحتياجات المستشفيات في غزة·

• نجهز حاليا كميات كبيرة من المواد الطبية ضعف 25 مرة تلك التي دخلت القطاع.

• في غزة يوجد أكثر من 2000 مريض في حاجة لجلسات غسيل الكلى بشكل دوري، وفي حالة السماح بإنشاء مستشفى ميداني سيتم إجراء الجلسات.

• بالنسبة لأكياس الدم فهناك حملات تبرع في مختلف المحافظات ينظمها التحالف الوطني بإشراف وزارة الصحة، يتم إرسالها لبنك الدم المركزي في الوزارة ليتم التأكد من سلامتها من العدوى والفيروسات، وستدخل القطاع مع المساعدات الغذائية بتنسيق من الوزارة.

• جهزت مصر مستشفيات محافظة شمال سيناء المجاورة لغزة لاستقبال المصابين الفلسطينيين، كما تسعى لإنشاء مستشفى ميداني.

وفي غزة، أكدت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، في حوار مع "دوت الخليج" أن الوضع كارثي في القطاع، بينما تحدثت منظمة الصحة العالمية عن أن ثلثي المستشفيات خرجت عن الخدمة، خاصة مع نقص الوقود.

توافق مصري فرنسي بشأن المساعدات

خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في القاهرة، الأربعاء، أكد الرئيسان على ضرورة وصول المساعدات إلى القطاع بدون أي عوائق، وتجنيب المدنيين أن يكونوا ضحية للمعارك الدائرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وأعلن ماكرون أن بلاده سترسل سفينة بها مساعدات للتقديم الدعم لغزة في الأمور الطبية.