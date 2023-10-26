نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فايز فرحات: إسرائيل أصبحت عبئًا سياسيًا على الغرب ووضعت قيمها في مأزق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه يجب التأكيد على مسألة النضج في الخطاب العربي الرسمي وغير الرسمي فيما يتعلق برفض قتل المدنيين على الجانبين، وهذا يجب أن يكون الخطاب العربي داخل أروقة أمريكا، وهذه مسألة يفهمها الشعب والمجتمع الأمريكي.

أضاف «فرحات»، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أنه يجب تطوير خطاب، وسيكون له فرصة كبيرة بعد هذه الأزمة، بأن إسرائيل أصبحت عبئًا سياسيًا وأخلاقيًا على الغرب وأمريكا، لأنه وضعت الثقافة والحضارة والقيم الغربية في مأزق.

ولفت إن إسرائيل أصبحت عبأ على الديمقراطية، وكيف نسمع كلاما على الديمقراطية لا تتورط في مثل هذه الجرائم الوحشية، وأن الثقافة الديمقراطية لا تتوافق مع هذا القتل والعدوان.