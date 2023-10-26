العالم اليوم - النفط يهبط وسط ارتفاع المخزونات الأميركية والتصعيد في غزة

انتم الان تتابعون خبر النفط يهبط وسط ارتفاع المخزونات الأميركية والتصعيد في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 07:22 صباحاً - شهدت أسعار النفط تغيرا طفيفا في تعاملات الخميس المبكرة، إذ تحاول السوق موازنة عوامل متباينة مع متابعة التوترات في الشرق الأوسط، بينما تستوعب زيادة في مخزونات الخام الأميركية.

تحرك الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 90.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 0100 بتوقيت غرينتش، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 85.36 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة عند التسوية الأربعاء، مدفوعة بالمخاوف المستمرة بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

لكن الأسعار افتقرت إلى اتجاه واضح في مستهل جلسة الخميس، إذ نظر المستثمرون إلى ارتفاع مخزونات الخام الأميركية على أنه مؤشر على ضعف السحب والطلب.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت 1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 421.1 مليون برميل، متجاوزة زيادة قدرها 240 ألف برميل توقعها محللون في استطلاع لرويترز.

وأوضح محللون في سيتي الخميس أن "الأسواق لا تزال متقلبة مع المد والجزر في التوترات بالشرق الأوسط، لكن الأساسيات المهمة أضعف موسميا من المتوقع مع ضعف الطلب على المنتجات في الولايات المتحدة بشكل يثير الدهشة".

ومن المتوقع أن يواصل المستثمرون مراقبة التطورات في الشرق الأوسط وسط مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد إلى اضطراب أسواق النفط والإمدادات.

وفي الوقت نفسه، استمرت المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الكلي في التأثير على آفاق الطلب على النفط إذ شهدت بيانات النشاط التجاري في منطقة اليورو تراجعا مفاجئا هذا الشهر.