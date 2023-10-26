العالم اليوم - 488 مليون دولار أرباح "البنك السعودي الأول" في الربع الثالث

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 07:22 صباحاً - أعلن البنك السعودي الأول نمو صافي الأرباح بنسبة 21.5 بالمئة خلال الربع الثالث إلى 1.83 مليار ريال (نحو 488 مليون دولار)، مقارنة مع 1.5 مليار ريال كان قد سجلها في الربع المماثل من العام الماضي.

وقال البنك في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إن إجمالي ربح العمليات في الربع الثالث قد بلغ 3.25 مليار ريال مقابل 2.61 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع نسبته 24.2 بالمئة.

كما ارتفع صافي ربح البنك السعودي الأول بنسبة 18 بالمئة بالمقارنة مع الربع الثاني من 2023.

وأظهر البيان أن صافي ربح البنك الأول خلال فترة الـ 9 أشهر قد بلغ 5.14 مليار ريال (حوالي 1.4 مليار دولار) مقابل 3.59 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بنمو 43 بالمئة.

ووصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 2.5 ريال مقابل 1.75 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجع البنك ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثالث على أساس سنوي إلى: