العالم اليوم - بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ توغل بري في قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ توغل بري في قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 08:20 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، أن القوات البرية الإسرائيلية نفذت توغلا كبيرا نسبيا في قطاع غزة خلال ليل الأربعاء.

ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا مع مقطع فيديو قال فيه: "استعدادا للمراحل القتالية التالية، عمل الجيش الإسرائيلي في شمال غزة".

وتابع: "ضربت دبابات ومشاة جيش الدفاع الإسرائيلي العديد من الخلايا الإرهابية والبنية التحتية ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات"، في القطاع.

وأضاف الجيش: "منذ ذلك الحين، خرج الجنود من المنطقة وعادوا إلى الأراضي الإسرائيلية".

وقالت إذاعة الجيش إن "التوغل البري الإسرائيلي هدفه مهاجمة مواقع حماس".

وكانت إسرائيل تحدثت أكثر من مرة عن إمكانية شن هجوم بري على غزة، وحشدت قواتها على حدودها مع القطاع المحاصر.

وتتعرض غزة لهجمات جوية إسرائيلية عنيفة، أدت إلى مقتل الآلاف، يعتقد أنها تمهيد للهجوم البري.