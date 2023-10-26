العالم اليوم - بايدن وإسرائيل يشككان في عدد القتلى الفلسطينيين في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 08:20 صباحاً - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إنه "لا يثق في صحة عدد القتلى الذي يعلنه الفلسطينيون" في قطاع غزة.

وذكر بايدن: "ليست لدي أي فكرة أن الفلسطينيين يقولون الحقيقة حول عدد القتلى"، في إشارة إلى وزارة الصحة التي تعمل في قطاع غزة.

وأضاف: "لكنني متأكد من أن الأبرياء قتلوا. وهذا هو ثمن الحرب".

ولم يوضح الرئيس الأميركي سبب تشككه في الأرقام التي يعلنها الفلسطينيون.

كما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس: "أشك في أرقام القتلى التي تصدرها وزارة الصحة في غزة التابعة لحماس".

وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 6500 قتلوا في الهجمات الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن 471 شخصا قتلوا في الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي العربي في 17 من هذا الشهر، لكن المخابرات الأميركية تقدر العدد بما بين 100 و300.