العالم اليوم - إيرادات "ميتا" الفصلية تنمو بأعلى وتيرة منذ 2021

انتم الان تتابعون خبر إيرادات "ميتا" الفصلية تنمو بأعلى وتيرة منذ 2021 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 08:20 صباحاً - حققت شركة ميتا أرباحا وعائدات تجاوزت التوقعات في الربع الثالث من العام الأربعاء، بفضل حملة التقشف الجارية وانتعاش الإنفاق على الإعلانات الرقمية قبل موسم العطلات.

الشركة المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، سجلت أفضل هامش تشغيل له في غضون عامين، قامت أيضًا بخفض نفقاتها هذه العام.

لكن الشركة تتوقع أن يتجاوز الإنفاق في عام 2024 تقديرات وول ستريت، حيث دفعت احتياجات التوظيف من هذا العام إلى العام التالي واستمرت في الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كما أشارت إلى أن الصراع في إسرائيل وغزة قد يضعف مبيعات الربع الرابع.

أسهم ميتا، التي ارتفعت بنحو 150 بالمئة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، كانت قد ارتفعت في البداية بعد إعلان النتائج بنحو 3 بالمئة، قبل أن تعكس الاتجاه وتهبط بـ 3 بالمئة عن سعر الإغلاق.

بدأت شركة ميتا، التي تمتلك أيضًا WhatsApp، في التعافي من الكدمات التي لحقت بها في عام 2022، عندما فر المستثمرون حيث أنفقت الشركة المليارات على ميتافيرس – بيئات العالم الافتراضي المشتركة التي يمكن للناس الوصول إليها عبر الإنترنت – وسط ضغوط تنافسية وركود ما بعد الوباء، وخاصة في الإعلانات الرقمية.

قامت الشركة بتسريح 21 ألف موظف منذ خريف 2022، خاصة في الأدوار غير الهندسية. وقال مسؤولون تنفيذيون إن الشركة تواصل التركيز على المواهب الهندسية حيث تضع خططًا لتسريع التوظيف مرة أخرى في العام المقبل.

الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، قال إن الذكاء الاصطناعي (AI) سيكون أولوية الاستثمار الأولى للشركة لعام 2024. جاء ذلك بعد أن وعد زوكربيرغ في فبراير من هذا العام بأن عام 2023 سيكون "عام الكفاءة" بالنسبة لـ Meta.

وقال زوكربيرغ في مكالمة مؤتمر مع المحللين إن ميتا ستخفض أولويتها لعدد من المشاريع غير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لتجنب إضافة عدد كبير جدًا من الموظفين. ولم يقدم تفاصيل حول المشاريع التي ستتأثر.

تعد هذه الخطوة مهمة لأنها تُظهر أن ميتا تعزز التزامها بالذكاء الاصطناعي. لقد استثمرت الشركة بكثافة بالفعل في مجال الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة، وتشير هذه الخطوة إلى أنها ترى الذكاء الاصطناعي على أنه المفتاح لنجاحها المستقبلي.

وقالت المديرة المالية سوزان لي إن ميتا تخطط لإنهاء عام 2024 بعدد موظفين "أعلى بشكل ملحوظ" من قوتها العاملة البالغة حوالي 66000 شخص اعتبارًا من نهاية سبتمبر.

تضاعفت هامش التشغيل لشركة ميتا في الربع الثالث من 2023 إلى 40 بالمئة. كما نمت الإيرادات بأسرع وتيرة له في غضون عامين.

تم خفض إجمالي نفقات عام 2023 إلى نطاق يتراوح بين 87 مليار دولار و 89 مليار دولار، من نطاق سابق يتراوح بين 88 مليار دولار و 91 مليار دولار.

قالت شركة التواصل الاجتماعي إنها تتوقع نفقات إجمالية لعام 2024 في نطاق يتراوح بين 94 مليار دولار و 99 مليار دولار، وهو أعلى من التقديرات، وفقًا لبيانات LSEG.

حققت الشركة أرباحًا قدرها 4.39 دولار للسهم الواحد، مقارنة بتوقعات المحللين في مسح أجرته "LSEG" – المعروفة سابقًا باسم "ريفينيتيف" – والتي بلغت 3.63 دولار للسهم.

كما سجلت الشركة إيرادات قدرها 34.15 مليار دولار، مقارنة بتوقعات بلغت 33.56 مليار دولار، وبزيادة على أساس سنوي بلغت 23 بالمئة، وهي أعلى وتيرة نمو منذ 2021.

وبلغ عدد مستخدمي "فيسبوك" النشطين يوميًا 2.09 مليار مقابل توقعات أشارت إلى 2.07 مليار، وبزيادة سنوية 5 بالمئة، فيما بلغ عدد المستخدمين النشطين شهريًا 3.05 مليار وهو نفس العدد المتوقع من قبل المحللين في مسح لـ"ستريت أكونت"، وبزيادة سنوية قدرها 3 بالمئة.

وتتوقع الشركة أن تتراوح إيرادات الربع الرابع بين 36.5 مليار دولار و40 مليار دولار، وذلك تمشيا مع توقعات المحللين.