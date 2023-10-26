العالم اليوم - قبل وبعد.. صور الأقمار الاصطناعية تكشف حجم الدمار في غزة

انتم الان تتابعون خبر قبل وبعد.. صور الأقمار الاصطناعية تكشف حجم الدمار في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 08:20 صباحاً - أظهرت صور أقمار اصطناعية بعض مناطق قطاع غزة قبل وبعد القصف الإسرائيلي العنيف والأضرار الناجمة عنه، في ظل الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس.

وتظهر الصور التي التقطتها ونشرتها شركة "ماكسار تكنولوجيز"، بعض المدن والأحياء الفلسطينية في شمال قطاع غزة، قبل وبعد القصف الإسرائيلي، الذي بدأ عقب هجوم حماس المفاجئ.

وقالت الشركة الأميركية المتخصصة في صور الأقمار الاصطناعية، إن الصور الأولى التقطت في مايو الماضي والثانية في أكتوبر الجاري.

وترصد إحدى الصور بعض المناطق في مدينة بيت حانون التي كانت في البداية مأهولة، قبل أن تصبح مخربة بشكل شبه كامل.

كما وثقت صورة أخرى المناطق المتضررة في حيي العطاطرة والكرامة، شمالي غزة، إذ بدت البنايات والمساحات الخضراء مدمرة.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر قصفا عنيفا على قطاع غزة، حيث تقول إنها تهدف إلى "تدمير قدرات حماس العسكرية".

وتسعى عدة دول إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى هدنة إنسانية، بعدما خلفت الاشتباكات آلاف القتلى والجرحى وخسائر مادية جسيمة في غزة.

واعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الأربعاء، أن قطاع غزة شهد "16 عاما من تراجع التنمية"، مشيرا إلى أن التداعيات الاقتصادية للتصعيد في غزة "بات من المستحيل تحديدها".