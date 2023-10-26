العالم اليوم - 4.8 مليار دولار أرباح "ENBD" في 9 أشهر.. نمو بـ 92%

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 09:24 صباحاً - أعلن بنك الإمارات دبي الوطني قفزة في صافي الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بـ 92 بالمئة إلى 17.5 مليار درهم (حوالي 4.8 مليار دولار)، مقارنة بـ 9.1 مليار درهم.

وأرجع البنك في بيان على سوق دبي المالي، ارتفاع الأرباح خلال الفترة (9 أشهر) إلى النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني إن أرباح الربع الثالث من العام 2023 قد تخطت مبلغ 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار) للربع الثالث على التوالي، مما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي.

كما عزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته الريادية في السوق من حيث الودائع والتي نمت بمقدار 67 مليار درهم، من ضمنها 33 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة في العام 2023، بحسب البيان.

وارتفع إجمالي الدخل 44 بالمئة إلى 32.7 مليار درهم بفضل مزيج الودائع الممتاز والنمو القوي للقروض والنمو القوي للرسوم والعمولات في جميع قطاعات الأعمال.

وسجلت المجموعة نموا قويا في القروض، حيث ارتفع بنسبة 8 بالمئة بفضل الزخم القوي في الإقراض للأفراد مع إتمام الخدمات المصرفية للشركات لصفقات تاريخية لكبار العملاء متعددي الجنسيات.

وارتفعت الودائع بمقدار 67 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بما في ذلك 33 مليار درهم من الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.

وارتفعت الميزانية العمومية بنسبة 13 بالمئة لتصل إلى 836 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2023.

وارتفعت ربحية السهم بشكل ملحوظ بمقدار 96 بالمئة إلى 271 فلساً.

ويشارك بنك الإمارات دبي الوطني بصفته الشريك المصرفي الرئيسي في مؤتمر الأطراف (COP28). وأطلقت المجموعة بنجاح إطار التمويل المستدام وجمعت 750 مليون دولار أميركي من خلال إدراج أكبر سندات خضراء يصدرها بنك إقليمي على الإطلاق، مما ساعد عملائنا على مواءمة رؤية الإمارات 2030.

أبرز النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2023

ارتفاع بنسبة 92 بالمئة في الأرباح على خلفية النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة أحجام المعاملات وعمليات التحصيل الكبيرة

ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 44 بالمئة ليصل إلى 32.7 مليار درهم على خلفية مزيج الودائع الممتاز لدينا والنمو القوي في القروض وكذلك في الرسوم والعمولات في جميع قطاعات الأعمال

نمو قوي في قروض العملاء، حيث ارتفعت بنسبة 8 بالمئة بفضل الزخم القوي في قروض الأفراد مع تسجيل إدارة الأعمال المصرفية للشركات صفقات مميزة تم إبرامها مع عدد من كبار العملاء متعددي الجنسيات

مزيج الودائع هو الركيزة القوية الرئيسية. نمت الودائع بواقع 67 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بما في ذلك 33 مليار درهم من الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة

ارتفع صافي هامش الفائدة بواقع 90 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 4.00 بالمئة نتيجة تحسن مزيج القروض والودائع وارتفاع أسعار الفائدة

انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بنسبة 54 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة تحسن جودة الائتمان، مما يعكس النهج الحصيف للمجموعة تجاه مخصصات الائتمان

نمت الميزانية العمومية للمجموعة بنسبة 13 بالمئة لتصل إلى 836 مليار درهم في الربع الثالث من العام 2023

ارتفاع ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 96 بالمئة لتصل إلى 271 فلساً

وبنك الإمارات دبي الوطني هو واحد من بين ثلاثة بنوك فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة الحاصل على تصنيف استثماري غير مدعوم من حيث القدرة على الاستمرار من وكالة فيتش