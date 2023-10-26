العالم اليوم - الصين ترسل "أصغر طاقم" إلى الفضاء

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 10:25 صباحاً - أطلقت الصين أصغر طاقم سنا في تاريخها إلى محطتها الفضائية المدارية، الخميس، ضمن سعيها لإرسال رواد فضاء إلى القمر قبل حلول عام 2030.

وانطلقت المركبة الفضائية "شنتشو 17" من محطة "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية الواقعة على حافة صحراء جوبي في شمال غربي الصين، على متن صاروخ من طراز "لونغ مارش 2 إف"، في الساعة 11:14 صباحا بالتوقيت المحلي.

وذكرت وكالة الفضاء المأهولة الصينية أن متوسط عمر الطاقم، المكون من 3 أفراد، هو الأصغر منذ إطلاق مهمة بناء المحطة الفضائية، حسبما أعلنه تلفزيون الصين المركزي الرسمي في وقت سابق.

وقالت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية الرسمية، إن متوسط أعمارهم يبلغ 38 عاما.

سيحل الرواد الثلاثة، تانغ هونغبو، وتانغ شينغ جي، وجيانغ شين لين، محل الطاقم الذي ظل في المحطة 6 أشهر.

ويعد تانغ أحد الرواد الذين قادوا مهمة فضائية عام 2021 استمرت 3 أشهر.

وقالت وكالة الفضاء إن الطاقم الجديد سيجري تجارب في طب الفضاء وتكنولوجيا الفضاء ومجالات أخرى خلال مهمته، وسيساعد في تركيب وصيانة المعدات داخل المحطة وخارجها.

والأربعاء أعلنت الوكالة عن خطط لإرسال تلسكوب جديد لاستكشاف أعماق الكون.

وقال تلفزيون الصين إن التلسكوب سيمكن من إجراء عمليات مسح ورسم خرائط للسماء، لكن من دون تحديد إطار زمني لذلك.

وأجرت الصين أبحاثا حول حركة النجوم والكواكب منذ آلاف السنين، وتعمل في العصر الحديث كي تصبح رائدة في استكشاف الفضاء وعلومه.

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