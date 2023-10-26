العالم اليوم - جلب طباخه الشخصي.. كشف مكان إقامة نتنياهو بعد هجوم حماس

انتم الان تتابعون خبر جلب طباخه الشخصي.. كشف مكان إقامة نتنياهو بعد هجوم حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 10:25 صباحاً - كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية مكان إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته، بعد الهجوم المفاجئ الذي نفذته حماس داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الجاري.

وأفادت القناة "13" أن نتنياهو وزوجته سارة يقيمان في فيلا بالقدس، يملكها الملياردير الأميركي سيمون فاليك.

وأشارت إلى أن الفيلا تقع في حي "تلبيوت"، جنوب شرقي القدس، مؤكدة أن المقر الرسمي لرئيس الوزراء في شارع عزة بالمدينة ذاتها، لا يزال يخضع للتنظيف اليومي رغم كونه فارغا.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنه علاوة على ذلك، فقد ورد أن عائلة نتنياهو جلبت طباخها الشخصي، الذي تدفع راتبه الحكومة الإسرائيلية، إلى عقار فاليك.

وأوضحت أن "هذا الأمر يعد انتهاكا للقوانين، التي لا تسمح لموظف الدولة بالعمل في منزل خاص".

وتابعت: "ليس من الواضح ما إذا كان فاليك وعائلته يقيمون أيضا حاليا في المنزل".

من هو سيمون فاليك؟