العالم اليوم - تصريح جديد من وزير داخلية فرنسا عن "علاقة بنزيمة بالإخوان"

انتم الان تتابعون خبر تصريح جديد من وزير داخلية فرنسا عن "علاقة بنزيمة بالإخوان" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 11:23 صباحاً - دافع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن رأيه بأن كريم بنزيمة "له صلات بتنظيم الإخوان".

وأصر دارمانان على أن منشورات نجم ريال مدريد الإسباني السابق والاتحاد السعودي الحالي "الانتقائية" على منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت أنه "يخفي شيئا ما".

ووجه الوزير اليميني المتشدد صاحب الطموحات الرئاسية، هذا الاتهام الأسبوع الماضي، بعد أن أعلن بنزيمة دعمه لسكان غزة أثناء القصف الإسرائيلي لها، في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر الجاري.

وقال دارمانان إن بنزيمة لديه "مسؤولية مجتمعية غير عادية"، في إشارة إلى شهرته على منصات التواصل الاجتماعي.

وتابع: "قد تتساءل عن سبب رد فعل وزير الداخلية على تغريدة لاعب كرة قدم، لكن عندما يمس 20 مليون شخص أعتقد أن دوري هو إدانة ذلك".

وأضاف الوزير الفرنسي: "لأنه يمكنك أن تسأل ماذا يفعل لاعب كرة قدم عندما يغرد عن رأي سياسي، وعندما يفعل ذلك فإنه يفعل ذلك بطريقة انتقائية. أعتقد شخصيا أن ذلك يخفي شيئا ما، وعدم رؤيته هو أمر ساذج".

وبعد أن نشر بنزيمة على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، عن صلواته من أجل "ضحايا هذه التفجيرات الظالمة"، زعم دارمانان الأسبوع الماضي أن بنزيمة "له علاقة مع تنظيم الإخوان".

وأصر محامي بنزيمة على أن هذا الادعاء كاذب.