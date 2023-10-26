العالم اليوم - رصيد المركزي الإماراتي من الذهب ينمو 53% بنهاية أغسطس 2023

انتم الان تتابعون خبر رصيد المركزي الإماراتي من الذهب ينمو 53% بنهاية أغسطس 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 12:24 مساءً - أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع رصيده من الذهب على أساس سنوي بنسبة 53 بالمئة بنهاية أغسطس الماضي.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي الخميس، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 17.102 مليار درهم (4.66 مليار دولار) في نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 11.2 مليار درهم في أغسطس 2022، بزيادة تعادل أكثر من 5.9 مليار درهم (1.6 مليار دولار).

وأوضحت البيانات أن رصيد المركزي الإماراتي من الذهب زاد خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 6.6 بالمئة، مقابل نحو 16.045 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي 2022، بزيادة تعادل 1.1 مليار درهم.

يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.