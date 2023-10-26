العالم اليوم - استطلاع رأي قبل هجوم حماس.. ما رأي الفلسطينيين في الحركة؟

انتم الان تتابعون خبر استطلاع رأي قبل هجوم حماس.. ما رأي الفلسطينيين في الحركة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 12:24 مساءً - قبل أيام من هجوم حماس على إسرائيل الذي بدأ في السابع من أكتوبر الجاري، أجرت شبكة "الباروميتر العربي" البحثية استطلاع رأي في غزة والضفة الغربية عن أوضاعهم المعيشية ورأيهم في سلطتهم، ولا سيما الحركة التي تحكم القطاع.

وأجريت الدراسة الاستقصائية بالشراكة مع المركز الفلسطيني للأبحاث السياسية والمسحية، ومجلة "فورين أفيرز" الأميركية، وبدعم من الصندوق الوطني الأميركي للديمقراطية.

وقالت "فورين أفيرز" إن الاستطلاع يقدم لمحة سريعة عن آراء المواطنين الفلسطينيين العاديين عشية اندلاع الصراع الأخير، وذلك من خلال إجراء مقابلات وجها لوجه في أماكن إقامة المشاركين.

وأوضحت أن المقابلات أجريت في الفترة ما بين 28 سبتمبر الماضي و8 أكتوبر الجاري، وشملت 790 شخصا في الضفة الغربية و399 آخرين في غزة، علما أن الاستطلاع في القطاع انتهى يوم 6 أكتوبر، أي قبل يوم واحد من هجوم حماس.

ما النتائج التي تم التوصل إليها؟

الغالبية العظمى من سكان غزة تعاني صعوبات اقتصادية شديدة، وتشعر بالإحباط بسبب "الحكم غير الفعال" لحماس.

44 في المئة من المشاركين لا يثقون على الإطلاق في حماس، و23 بالمئة "لا يثقون كثيرا" في الحركة، مقابل 29 في المئة الذين عبروا عن ثقتهم "بقدر كبير" في حكومتهم.

قال 72 بالمئة إن هناك قدرا كبيرا (34 بالمئة) أو متوسطا (38 بالمئة) من الفساد في المؤسسات الحكومية.

أغلب سكان غزة لا يؤيدون أيديولوجية حماس.

على عكس حماس، فضل غالبية المشاركين في الاستطلاع (54 بالمئة) حل الدولتين، مع وجود فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب.

يفضل 73 بالمئة من سكان غزة التوصل إلى تسوية سلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

عندما سئلوا كيف سيصوتون إذا أجريت انتخابات في غزة، مع الاختيار بين إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، ومروان البرغوثي القيادي في حركة فتح، قال 24 بالمئة فقط من المشاركين إنهم سيصوتون لهنية.

حصل البرغوثي على الحصة الأكبر من التأييد بنسبة 32 بالمئة وعباس على 12 بالمئة. وقال 30 بالمئة منهم إنهم لن يشاركوا.

ذكر 78 بالمئة من المشاركين أن توفر الغذاء يمثل مشكلة متوسطة أو حادة في غزة.

اختار 27 بالمئة فقط من المستطلعين حماس كحزبهم السياسي المفضل، مما يعني تراجعا في شعبيته مقارنة مع آخر استطلاع أجري عام 2021 (34 بالمئة).

وخلصت "فورين أفيرز" بالقول: "بشكل عام، تشير نتائج الاستطلاع إلى أن سكان غزة فقدوا الثقة في حماس ويرغبون في التغيير السياسي".

وتحكم حماس قطاع غزة منذ عام 2006، علما أن عدد سكانه يزيد قليلا على المليوني نسمة.