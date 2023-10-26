العالم اليوم - أسهم أوروبا تهبط بعد نتائج ضعيفة وقبل قرار المركزي الأوروبي

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تهبط بعد نتائج ضعيفة وقبل قرار المركزي الأوروبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 12:24 مساءً - تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وسلسلة من تقارير الأرباح الضعيفة، وذلك قبل أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.

تحركات الأسهم

بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.1 بالمئة على أثر هبوط وول ستريت الليلة الماضية مع اقتراب عائدات السندات طويلة الأجل من مستوى خمسة بالمئة وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول.

ومن المتوقع على نطاق واسع أيضا أن يثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ أربعة بالمئة بحلول الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش في ظل تعثر النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو.

ويراقب المستثمرون أيضا تقارير الأرباح مع انخفاض سهم شركة أيكسترون الألمانية المصنعة لأنظمة الرقائق بنسبة 5.8 بالمئة بعد أن خالفت طلبيات الربع الثالث التوقعات.

وهوى سهم "ستاندرد تشارترد" بنسبة 12.8 بالمئة مع تراجع الأرباح قبل استقطاع الضرائب 33 بالمئة في الربع الثالث، كما هبط سهم هالوفريش تسعة بالمئة بعد أن جاءت الأرباح الفصلية دون التوقعات.

وانخفضت أسهم شركات تصنيع السيارات بنسبة 2.9 بالمئة لتسجل أكبر خسائر اليوم الخميس مع هبوط سهم شركة مرسيدس بنز لصناعة السيارات الفاخرة 5.5 بالمئة بعد انخفاض أرباح الربع الثالث.