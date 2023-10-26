قادة الاتحاد الأوروبي يدعون لإقامة ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 12:31 مساءً - أكد نص المسودة النهائية لبيان القمة الأوروبية الذي سيجري اعتماده، اليوم الخميس، في بروكسل أن قادة الاتحاد الأوروبي سيدعون إلى إقامة ممرات وهدنات إنسانية لإيصال المساعدات بشكل عاجل إلى قطاع غزة.

وأشارت المسودة إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي سيعبرون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، والدعوة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن ودون عوائق، لتصل لمن هم في حاجة إليها عبر كل الإجراءات الضرورية بما يشمل ممرات وهدنات إنسانية، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيعمل عن كثب مع شركاء في المنطقة لحماية المدنيين وتقديم المساعدة وتسهيل الوصول للأغذية والمياه والأدوية والرعاية الطبية والوقود والمأوى، مع ضمان أن مثل تلك المساعدة لن يساء استغلالها من منظمات إرهابية.