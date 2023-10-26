العالم اليوم - شبكة التواصل "إكس" تجري اختبارات على هذه الخدمة الجديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 01:26 مساءً - تُجري شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" ("تويتر" سابقاً)، اختبارات على إضافة أداة تتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية، حسبما أفاد مالكها إيلون ماسك في منشور الأربعاء، في خطوة إضافية نحو جعل المنصة "تطبيقاً شاملاً" متنوع الخدمات.

وكتب الملياردير في تعليق على منشور حول الخدمة من مستخدم يشرح فيه كيفية تفعيل هذه الميزة، "إنها النسخة الأولية لمكالمات الفيديو والصوت على (إكس)".

وأعلن رئيس "تسلا" و"سبيس إكس" في يوليو الماضي، تغيير اسم "تويتر" إلى "إكس"، تعبيراً عن تصميمه على إحداث انعطافة للشركة التي اشتراها في 27 أكتوبر 2022.

وأكّد ماسك مراراً، عزمه على جعل الشبكة تطبيقاً شاملاً متنوع الأغراض على غرار "وي تشات" في الصين، تتيح لمستخدميها تبادل الرسائل النصية وإجراء مدفوعاتهم في آن واحد.

وبدا أن خيار إجراء المكالمات متاح حصراً في الوقت الراهن للمشتركين في خدمة "بلو"، الذين يستطيعون من ضمن الامتيازات الممنوحة لهم الإفادة من المنتجات الجديدة خلال مرحلة اختبارها.

وأعلن ماسك في أغسطس الماضي، أن الخدمة الجديدة ستكون متوافرة على الأجهزة العاملة بـأنظمة "أندرويد" و"IOS"، إضافة إلى أجهزة "ماك" والكمبيوتر الشخصي، ولا يحتاج استخدامها إلى رقم هاتف.

ووصف "إكس" بأنها "دليل الهاتف العالمي".

ومع ذلك، انخفض عدد مستخدمي "إكس" إلى 225 مليوناً، أي يتراجع نسبته 11 في المئة عما كان عليه قبل استحواذ ماسك على المنصة، حسبما قالت المديرة العامة الجديدة للمنصة، ليندا ياكارينو، في مقابلة أجريت معها أخيراً.

ومنذ أن اشترى ماسك "تويتر" في أكتوبر الماضي، تراجع النشاط الإعلاني للمنصة، إذ نأى المعلنون بأنفسهم عنها بسبب أسلوب إدارته، وعمليات الصرف الجماعي للموظفين المعنيين بالإشراف على المحتوى.