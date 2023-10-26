العالم اليوم - بالفيديو.. إسرائيل تستهدف "مقرات" لحماس في مواقع مدنية

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. إسرائيل تستهدف "مقرات" لحماس في مواقع مدنية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 01:26 مساءً - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الخميس، إنه على مدار آخر 24 ساعة هاجمت طائرات مقاتلة ما يزيد عن 250 هدفا تابعا لمنظمة حماس في قطاع غزة.

وأضاف أدرعي في تدوينة على "إكس"، "تويتر" سابقا: "بين الأهداف التي تمت مهاجمتها البنى التحتية ومقرات القيادة العملياتية وفتحات الأنفاق ومنصات إطلاق القذائف الصاروخية المنصوبة وسط بيئة مدنية والتي تم من خلالها إطلاق النار باتجاه إسرائيل خلال القتال".

وفي وقت سابق، وافقت إسرائيل على تأجيل تنفيذ الهجوم البري الشامل على قطاع غزة في الوقت الحالي، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.

ووفق تقرير الصحيفة، فإن موافقة إسرائيل سببها "منح الولايات المتحدة الوقت الكافي لتتمكن من إرسال الدفاعات الصاروخية إلى المنطقة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح الخميس أنه نفذ عملية توغل بري محددة الهدف شمالي قطاع غزة، ليل الأربعاء، استخدم فيها الدبابات.