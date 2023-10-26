العالم اليوم - ضد الحجب على الإنترنت.. تحرك ماليزي "داعم للفلسطينيين"

انتم الان تتابعون خبر ضد الحجب على الإنترنت.. تحرك ماليزي "داعم للفلسطينيين" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 01:26 مساءً - قال وزير الاتصالات في ماليزيا فهمي فاضل، الخميس، إن الهيئة التنظيمية لشؤون الاتصالات ستصدر تحذيرا لشركتي "تيك توك" و"ميتا"، بسبب ما قيل عن حجب محتوى مساند للفلسطينيين على المنصتين.

وذكر فاضل على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "إذا تم تجاهل هذا الأمر، لن أتردد في اتخاذ نهج وموقف صارمين للغاية".

ومن دون أن يقدم تفاصيل، قال إن العديد من الأحزاب حثت الحكومة على اتخاذ إجراء صارم مع منصات للتواصل الاجتماعي بعد ما تردد عن أنها تقيد المحتوى المؤيد للفلسطينيين.

ولم يرد ممثلون لـ"تيك توك" و"ميتا"، المالكة لمنصة "فيسبوك"، بعد على طلبات للحصول على تعقيب.

وأوضح فهمي أن الماليزيين لديهم الحق في حرية التعبير بشأن القضية الفلسطينية، مضيفا أن "هذا الحق لن يُنتزع منهم".

جاء ذلك بعد أسبوعين من قول فهمي إن تطبيق "تيك توك" لم يلتزم بشكل كامل بقوانين ماليزيا، ولم يفعل ما يكفي للحد من محتوى مضلل ومشوه للسمعة.

وقالت الشركة في رد حينها، إنها ستتخذ إجراءات فعالة لمعالجة الأمور التي طرحت.