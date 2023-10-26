العالم اليوم - العقود الآجلة للذهب تتجاوز 2000 دولار للأونصة

انتم الان تتابعون خبر العقود الآجلة للذهب تتجاوز 2000 دولار للأونصة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 01:26 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، لتتجاوز العقود الآجلة للذهب 2000 دولار، مع استمرار المستثمرين في متابعة تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وتمكن المعدن الأصفر من المحافظة على المسار الصعودي على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وتترقب الأسواق صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الجمعة، قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتعلق بسعر الفائدة الأسبوع المقبل.

وقال "نيكوس كفاليس" المدير الإداري لدى "ميتالز فوكس" في تصريح لوكالة "رويترز"، إن الاحتياطي الفيدرالي يرى بوضوح أن ارتفاع أسعار الفائدة هو السبيل لخفض التضخم، موضحاً أنه ليس هناك ما يمنعه من إقرار زيادة أخرى نظراً لقوة الاقتصاد الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى مرتفع قياسي الخميس لينهي سلسلة من الزيادات استمرت 15 شهرا.

وعلى الجبهة الجيوسياسية، واصلت إسرائيل هجماتها على غزة بينما تستعد لعمليات اجتياح بري، وفشلت القوى العالمية في الأمم المتحدة في التوصل لخطط لتوصيل المساعدات الإنسانية الحيوية للقطاع.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 10:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.56 بالمئة إلى 1,990.68 دولار للأونصة. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 5.95 دولار أو 0.30 بالمئة إلى 2,000.85 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.00 بالمئة إلى 23.0905 دولار للأونصة.

فيما ارتفع البلاتين 0.76 بالمئة إلى 909.60 دولار وتراجع البلاديوم 0.15 بالمئة إلى 1,123.99 دولار للأونصة.