العالم اليوم - الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة يتعقد مع مرور كل يوم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 01:26 مساءً - قالت المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إيمان الطرابلسي، الخميس، إن الوضع الإنساني في غزة يتعقد مع مرور كل يوم.

وأوضحت الطرابلسي، في حوار مع قناة "دوت الخليج":

وضعية الأشخاص النازحين تثير القلق، لأنهم يفتقدون لكل شيء.

الوضع أكثر من كارثي داخل الملاجئ.

مخابز قليلة تواصل تقديم خدماتها.

الحصول على الماء الصالح للشرب والخدمات الصحية أصبح هاجسا لكل السكان.

هناك أطفال ونساء وكبار السن يفترشون الأرض داخل المستشفيات.

نحث على دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة بطريقة مستدامة.

يجب حماية المدنيين والبنى التحتية.

مسؤولية الهدنة الإنسانية تقع على أطراف النزاع.

وكانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية كشفت، الخميس، أن "لا مكان آمنا في غزة" بسبب القصف الإسرائيلي المركز على القطاع منذ هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.

وشنّت حركة حماس في 7 أكتوبر هجوما هو الأعنف في تاريخ إسرائيل، وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول من الهجوم.

كما تحتجز حماس أكثر من 200 شخص بينهم أجانب، بحسب السلطات الإسرائيلية.

في المقابل، تشن إسرائيل قصفا مكثفا وعنيفا على قطاع غزة، أسفر منذ السابع من أكتوبر عن مقتل أكثر من 6 آلاف شخص، من بينهم أكثر من ألفي طفل.