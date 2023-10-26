العالم اليوم - "آي بي إم" الأميركية تتحول للربحية بالربع الثالث من 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 02:28 مساءً - تحولت شركة "آي بي إم" للربحية خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بعد أن تجاوزت إيرادات الشركة التوقعات.

وخلال الربع الثالث من 2023، حققت "آي بي إم" أرباحا صافية بقيمة 1.7 مليار دولار، مقابل خسائر بقيمة 3.2 مليار دولار تكبدتها الشركة بالربع المماثل من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة 14.75 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري، بأكبر من التوقعات البالغة 14.73 مليار دولار.

وبلغت إيرادات وحدة الأنظمة في الشركة 6.27 مليار دولار، بزيادة قدرها 8 بالمئة على أساس سنوي.

وحقق قسم الاستشارات لـ"آي بي إم" إيرادات بنحو 5 مليارات دولار، بزيادة قدرها 6 بالمئة تقريبا عن الربع الثالث من العام الماضي.

وعقب الإعلان عن النتائج، ارتفع سهم الشركة في التعاملات الممتدة بعد التداول، إلا أن سهم الشركة تراجع في تداولات ما قبل الجلسة، الخميس، بنسبة 0.52 بالمئة، ليصل إلى 137 دولار للسهم.