العالم اليوم - 6.5 مليار دولار أرباح توتال إنرجيز في 3 أشهر.. تراجع بـ 35%

انتم الان تتابعون خبر 6.5 مليار دولار أرباح توتال إنرجيز في 3 أشهر.. تراجع بـ 35% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 02:28 مساءً - كشفت شركة توتال إنرجيز الخميس عن انخفاض بنسبة 35 بالمئة في صافي الأرباح المعدلة للربع الثالث من العام الماضي، بالمقارنة مع المستوى التاريخي الذي سجلته خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض أسعار الطاقة، لكن الشركة أبقت على عملية إعادة شراء الأسهم الخاصة بها مع ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى بسبب الصراعات.

بلغ صافي الربح المعدل لشركة الطاقة الفرنسية 6.5 مليار دولار، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بانخفاض عن 10 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ولكنه تجاوز توقعات المحللين البالغة 6.4 مليار دولار، بحسب بيانات LSEG.

وكانت الشركة قد سجلت أرباحا صافية خلال الربع الثاني عند 5 مليارات دولار.

وأكدت "توتال إنرجيز" إعادة شراء أسهم بقيمة 9 مليارات دولار للعام بأكمله. وانخفضت أسهمها بنسبة 0.34 بالمئة في التعاملات المبكرة.

وعلى الرغم من انخفاض النفط الخام من أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد العام الماضي بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، فقد ارتفعت الأرباح بدعم من زيادة أعمال الشركة في الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أسعار النفط المرتفعة باستمرار.

وأضافت الشركة أن أسعار النفط ظلت مرتفعة عند نحو 90 دولارا للبرميل في بداية الربع الرابع. وأوضحت أن زيادة قدرها مليوني برميل يوميا في المنتجات البترولية هذا العام كانت مدفوعة بالدول الناشئة، ولا سيما بسبب الانتعاش في قطاع الطيران والطلب من قطاع البتروكيماويات في الصين.

وقالت "توتال إنرجيز" أيضًا إن الدخل التشغيلي المعدل والتدفق النقدي لأعمال الكهرباء تجاوزا 500 مليون دولار لأول مرة في الربع الثالث بفضل زيادة توليد الطاقة المتجددة.

بلغ إجمالي إنتاج الطاقة الصافية 8.9 تيراوات/ساعة، بزيادة 4 بالمئة على أساس سنوي، بسبب زيادة الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة بعد الاندماج الكامل لشركة الطاقة المتجددة Total Eren وبناء ألواح الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، انخفضت إنتاجية التكرير بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، إذ فاقت أعمال الصيانة في مصفاة بورت آرثر في الولايات المتحدة ومصفاة أنتويرب في بلجيكا الزيادة في إنتاجية المصافي في فرنسا.

وقالت توتال إنرجيز، "على الرغم من ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في أوروبا قبل الشتاء فإن سوق الغاز "متوترة" ولا تزال الأسعار تفاعلية للغاية مع اضطرابات الإنتاج".

وترى الشركة أن متوسط سعر البيع الطبيعي المسال أعلى من 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الربع الرابع، من 9.56 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الربع الثالث.

وتوقعت "توتال إنرجيز" عائدات نقدية تبلغ نحو 4.1 مليار دولار في الربع الرابع من تصفية أصول كندية. وتخطط لاستثمارات صافية تتراوح بين 16 مليار دولار و17 ملياراً العام الحالي.

وستوزع الشركة توزيعات أرباح مؤقتة ثالثة قدرها 74 سنتاً أوروبياً (0.78 دولاراً) للسهم لعام 2023، بزيادة 7.25 بالمئة على أساس سنوي ودون تغيير عن الربع الثاني. ويقترب توزيع المساهمين من 43 بالمئة من التدفق النقدي من العمليات في نهاية سبتمبر، بما يتماشى مع التوجيه السنوي بأكثر من 40 بالمئة.