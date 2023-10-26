العالم اليوم - بسبب التنافس "الشرس".. أرباح "مرسيدس" تتراجع بالربع الثالث

انتم الان تتابعون خبر بسبب التنافس "الشرس".. أرباح "مرسيدس" تتراجع بالربع الثالث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 02:28 مساءً - تراجعت أرباح شركة "مرسيدس بنز" الألمانية في الربع الثالث من العام الجاري، بسبب المنافسة القوية في سوق السيارات، فضلا عن مشكلات سلاسل التوريد.

وانخفضت أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب عبر المجموعة بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 4.8 مليار يورو (5.1 مليار دولار)، وهو ما يزيد قليلاً عن التوقعات.

وقفزت إيرادات الشركة الألمانية الشهيرة من الشاحنات الصغيرة بنسبة 44 بالمئة إلى 715 مليون يورو.

وانخفضت إيرادات المجموعة بالربع الثالث بشكل عام بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 37.2 مليار يورو.

وخلال التداولات، الخميس، تراجع سعر سهم "مرسيدس بنز" بأكثر من 6 بالمئة، ليصل إلى 57.63 يورو.

وقالت "مرسيدس" إن سوق السيارات الكهربائية "الشرس" الذي يشهد تخفيضات كبيرة في الأسعار ومشكلات سلسلة التوريد يعني أنه من المحتمل أن تصل عوائد الشركة إلى الحد الأدنى من التوقعات المعدلة التي تتراوح بين 12 و14 بالمئة.

إلا أن الشركة أكدت التزامها بالأهداف المتعلقة بالسيارات الكهربائية، لكنها يمكن أن تعزز الأرباح بعوائد أفضل من قطاع السيارات بمحركات الاحتراق، إذا ظلت هوامش الربح على المركبات الكهربائية أقل مما كان مفترضًا سابقًا، حسبما قال المدير المالي للشركة في مكالمة هاتفية مع المحللين.