العالم اليوم - المركزي المصري يخفف قيود استخدام بطاقات الائتمان في الخارج

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 02:28 مساءً - قرر البنك المركزي المصري، الخميس، فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.

وخفف المركزي المصري أيضا القيود السابق فرضها على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وألغى شرط تقديم العملاء لإثبات السفر قبل مغادرتهم.

وبناء على بيان المركزي، فأن العملاء سيحتاجون الآن لتقديم إثبات على أن البطاقة استخدمت أثناء سفرهم للخارج، وذلك خلال 90 يوماً من العودة إلى مصر.

أما الإثبات فقد يكون على شكل أختام الوصول والمغادرة على جوازات السفر، أو عن طريق إرسال ما يثبت استمرار الإقامة في الخارج إذا تجاوزت الرحلة 90 يوماً، ورغم ذلك لا يزال يتعين على العملاء إخطار أقسام خدمة العملاء في البنوك قبل السفر.

وقال البنك المركزي: "إن عدم الالتزام بالقواعد المحدثة سيؤدي إلى إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، وإدراج العميل في قائمة الأفراد غير المؤهلين لاستخدام بطاقات الائتمان أو (الاستفادة من الخدمات المصرفية) في المستقبل".

وفي 17 من أكتوبر الماضي، كان البنك المركزي المصري قد طلب من البنوك التجارية، فرض قيود على استخدام العملاء لبطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج، وكانت هذه المرة الثانية خلال أسبوع التي يتخذ فيها إجراءات صارمة بشأن البطاقات.