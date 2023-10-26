الكرملين: الوضع الإنساني كارثي بالفعل في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 02:35 مساءً - قال الكرملين، اليوم الخميس، إن الجهود للاتفاق على ما وصفه بقرار متوازن للأمم المتحدة بشأن الوضع في غزة يجب أن تستمر، لكنه أضاف أن من الخطأ أن يدين أي قرار من هذا النوع طرفا واحدا فحسب.

جاء ذلك بعد يوم من استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد دعوة أميركية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتحرك بشأن الحرب في غزة.

ولم يحظ نص منافس صاغته روسيا ويدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وسحب الأمر الإسرائيلي للمدنيين في غزة بالانتقال جنوبا قبل هجوم بري في الحصول بالحد الأدنى من الأصوات لتأييده.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين «نحتاج لمواصلة جهودنا، نحتاج لبذل جهد من أجل التوصل لخيار متوازن. نحن مقتنعون أن خيارنا كان أكثر توازنا بكثير».

وأضاف «يتعين أن ندعو لوقف إطلاق نار ولا يمكننا التنديد بأفعال طرف واحد فحسب. ينبغي أن يكون القرار متوازنا وأن نواصل الجهود الدبلوماسية هنا».

وأكد أن أي هجوم بري إسرائيلي في غزة سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل في القطاع.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء من أن الصراع بين إسرائيل وحماس قد يمتد إلى خارج منطقة الشرق الأوسط، قائلا إن من الخطأ معاقبة النساء والأطفال والشيوخ الأبرياء في غزة على جرائم ارتكبها آخرون.