العالم اليوم - للمرة الخامسة.. المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 35 بالمئة

انتم الان تتابعون خبر للمرة الخامسة.. المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 35 بالمئة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 03:24 مساءً - للمرة الخامسة على التوالي، رفع البنك المركزي التركي، أسعار الفائدة، الخميس، ليواصل سياسته المتشددة التي تهدف إلى كبح التضخم.

وقررت لجنة السياسة النقدية، بالمركزي التركي، في اجتماعها اليوم، رفع معدل الفائدة الرئيسي 5 نقاط مئوية، ليصل إلى 35 بالمئة، بما يتماشي مع متوسط التوقعات.

ومنذ يونيو الماضي رفع البنك المركزي التركي، بقيادة المحافظة الجديدة حفيظة غاية أركان، أسعار الفائدة بمقدار 2650 نقطة أساس مع تكثيف جهوده لكبح التضخم الذي وصل إلى 61.5 بالمئة في سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع في العام المقبل.

وأكدت لجنة السياسات بالبنك من جديد أنها مستعدة لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر حسب الحاجة للحد من التضخم.

ومنذ فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفترة جديدة في مايو الماضي، واستعانته بفريق اقتصادي جديد، تتحول إلى تركيا بعيدا عن السياسات غير التقليدية التي استمرت لسنوات، وأدت إلى هروب المستثمرين وانهيارات في العملة، حيث رفع البنك المركزي أسعار الفائدة عدة مرات، كما تسعى الحكومة إلى استعادة ثقة المستثمرين، والسيطرة على التضخم.