العالم اليوم - غانتس: إعادة الأمن إلى إسرائيل سيستغرق سنوات

انتم الان تتابعون خبر غانتس: إعادة الأمن إلى إسرائيل سيستغرق سنوات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 03:24 مساءً - قال عضو الحكومة الإسرائيلية المصغرة بيني غانتس، الخميس، إن إعادة الأمن إلى إسرائيل بعد هجوم حماس سيستغرق سنوات.

وذكر غانتس أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عسكرية وغيرها من التدابير لعدة سنوات لاستعادة الأمن في المنطقة الجنوبية التي اجتاحها مسلحو حماس عبر الحدود من غزة في 7 أكتوبر.

وأضاف غانتس، في كلمة مصورة نقلتها وسائل الإعلام:

لن يدمرنا شيء، لكن أعداءنا قد يواجهون مثل هذا المصير.

إعادة المختطفين جزء من جهود الحرب في غزة.

القيادة الإسرائيلية مدركة للتحديات التي نمر بها.

يجب تقوية وتعزيز الآليات الدفاعية.

سنقوم بالدفاع عن أنفسنا، وكل يهودي سيقوم بذلك.

سيعلم العالم أن إسرائيل ستفوز.

وشنّت حركة حماس في 7 أكتوبر هجوما هو الأعنف في تاريخ إسرائيل، وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول من الهجوم.

كما تحتجز حماس أكثر من 200 شخص بينهم أجانب، بحسب السلطات الإسرائيلية.

في المقابل، تشن إسرائيل قصفا مكثفا وعنيفا على قطاع غزة، أسفر منذ السابع من أكتوبر عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص، من بينهم نحو 3 آلاف طفل.