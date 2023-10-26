العالم اليوم - مانشستر يونايتد يتوقع ارتفاع الإيرادات المالية في 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 03:24 مساءً - يتوقع نادي مانشستر يونايتد ارتفاع إيراداته المالية خلال العام المالي 2024 رغم تعرضه لخسائر طفيفة في الربع الرابع بعد استفادته من زيادة مبيعات التذاكر وعقود الرعاية.

وكشف يونايتد، الذي ينافس في الدوري الإنجليزي، عن خسائر صافية بقيمة 2.9 مليون جنيه إسترليني (3.50 مليون دولار) خلال الربع المنتهي في 30 يونيو في مقابل خسائر بلغت 71 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة من العام السابق.

وقال النادي الإنجليزي، إنه يتوقع أن تصل إيراداته إلى مستوى قياسي يتراوح بين 650 و680 مليون جنيه إسترليني خلال العام المالي 2024، وأن تصل الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى ما بين 140 و165 مليون جنيه إسترليني.

وبعد قرابة عام على فتح مانشستر يونايتد الباب أمام العروض الاستثمارية، يبدو أن الملياردير البريطاني جيم راتكليف يقترب من شراء 25 بالمئة من أسهم عملاق الكرة الإنجليزية، بعد سحب العرض القطري، لكن بقاء عائلة غلايزر مسيطرة على النادي شكلت خيبة أمل للعديد من مشجعي الشياطين الحمر.

ولم يفز يونايتد بالدوري منذ اعتزال فيرغوسون عام 2013، كما أنه رفع لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأخيرة عام 2008.