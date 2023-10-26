العالم اليوم - "ChatGPT" يدخل على خط الصحافة بهذه الطريقه

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 04:22 مساءً - تعتزم صحيفتا "L'Est Republicain" و"Vosges Matin " اليوميتان في شرق فرنسا، استخدام برنامج "ChatGPT" لأهداف محددة مرتبطة بالتدقيق اللغوي وتصحيح المحتوى الذي يكتبه المراسلون المحليون، حسبما أفادت الأربعاء مجموعة "إيبرا" التي تملكهما.

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها مجموعة صحافية فرنسية أنّها تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمل قسم التحرير لديها.

وتُعدّ "إيبرا" صاحبة الصدارة بين المجموعات الصحافية اليومية المحلية، وتضمّ تسع صحف تغطّي 23 منطقة في شرق فرنسا.

ويُفترض أن يتم توضيح الإجراءات المرتبطة بهذه الخطوة لممثلين عن الموظفين، قبل المباشرة في تنفيذها خلال الأسابيع التالية.

وأكّدت الإدارة أنّ استخدام "ChatGPT" لن يؤثّر على توظيفهم في الصحيفتين.

وأوضح مدير الصحيفتين العام، كريستوف مايو، "إنّ وصول الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الكتابة والتحرير مسألة لا مفرّ منها"، مضيفاً "يتمثل هدفنا في استباق ذلك من خلال اختبار الأدوات المتاحة في عمليات معالجة المعلومات لدينا".

وأضاف في بيان "على غرار أدوات التصحيح الإملائي التي يستخدمها الصحافيون منذ سنوات في مكاتب التحرير لدينا، سنختبر في هذه الحالة وظائف تشات جي بي تي المكتبية".

وأكدت نقابة الصحافيين، في بيان، أنها "لن تترك مفاتيح المعلومات لأجهزة الكمبيوتر"، مشددةً على أنّ "المواثيق المتعلقة بأخلاقيات الصحافة لم تصبح غير عصرية وينبغي فرضها على الذكاء الاصطناعي"، وقالت "هذا موضوع غير قابل للنقاش".

وأشارت إدارة الصحيفتين إلى أنّ "اختيار الأخبار والتسلسل الهرمي للمعلومات والتدقيق اللغوي النهائي والتحقق من صحة الأخبار، ستبقى كلّها من مسؤوليات الصحافيين العاملين في أقسام التحرير".

وتعتمد فترة اختبار "ChatGPT"على النتائج التي سيتمّ الحصول عليها.