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العالم اليوم - تسارع نمو الاقتصاد الأميركي إلى 4.9% بالربع الثالث

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 04:22 مساءً - تسارع معدل نمو الاقتصاد الأميركي إلى 4.9 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما جاء أعلى كثيرا من متوسط التوقعات البالغ 4.3 بالمئة.

القراءة الأولى لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، الصادرة الخميس، تعد هي الأعلى منذ بداية العام الماضي، حيث يشهد الاقتصاد الأميركي مرونة قوية على الرغم من تشديد السياسة النقدية من أجل كبح التضخم.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تسارع نمو الاقتصاد الأميركي إلى 4.9% بالربع الثالث .. في رعاية الله وحفظة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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