نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يحاصر سائقا وسبعة مزارعين جنوبي لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالرصاص سيارة في مدينة عيترون جنوبي لبنان، كان يستقلها سائق لبناني وسبعة عمال مزارعين سوريين، مما أدى إلى محاصرتهم.

وأفاد مراسل "المنار" بأن "رئيس بلدية عيترون يجري اتصالات لإجلاء سائق لبناني وسبعة عمال مزراعيين سوريين استهدف العدو "البيك اب" الذي يستقلونه بالرصاص وتعطيله أثناء محاولتهم نقل مئات طيور الدجاج من المزرعة القريبة من الحدود في منطقة البطم".

هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق القذائف الحارقة على المناطق الحرجية والزراعية على جنوبي لبنان بهدف إشعال حرائق بالاحراج الغربية الحدودية لبلدة عيتا الشعب.

وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

وقد أعلن جيش الاحتلال عن مقتل عدد من جنوده جراء استهداف "حزب الله" لمراكزه، بينما وصل عدد قتلى الحزب الذين تقرر تسميتهم "شهداء على طريق القدس" إلى أكثر من 41.